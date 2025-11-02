ソフトバンクは２日、ドラフト１位で指名した佐々木麟太郎内野手への指名あいさつを４日午前１０時（日本時間５日午前３時）に米スタンフォード内の野球部施設で行うと発表した。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が訪問し、熱意を伝える。城島ＣＢＯは１０月２８日に佐々木の父で、花巻東の洋監督（５０）にあいさつ。「彼の意見を尊重したい。来年のシーズンを見守った上で、彼の判断を待とうと思います」