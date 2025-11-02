◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが敵地・ブルージェイズ戦に勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇の偉業を達成した。連覇は１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。