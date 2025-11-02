◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）3打差の4位から出た仲村果乃（24＝Plenus）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を飾った。3打差でスタートした仲村は前半で2つ伸ばし、11番で5メートル、12番で2・5メートルを沈めて連続バーディー。15番、18番でもバーディーを奪いリードを広げた。仲村は2001年京都