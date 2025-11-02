和田アキ子さん＝2023年TBS系で日曜昼に生放送されているバラエティー番組「アッコにおまかせ！」を来年3月で終了すると、2日の放送で司会の和田アキ子さん（75）が明らかにした。1985年10月にスタートし、40年続く長寿番組。和田さんの歯に衣着せぬトークなどで人気を集めた。2日の放送で和田さんは「自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っていた。40周年を目標にしていたが、迎えることができ、これが一番良いタイミン