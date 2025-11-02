秋篠宮さまが、11月4日付で「2027年国際園芸博覧会」の名誉総裁に就任されると、宮内庁が発表しました。大会を主催する協会から願い出を受けたもので、就任期間は、2025年11月4日からイベント最終日の2027年9月26日までです。「2027年国際園芸博覧会」は、園芸・造園の振興などを目的としたイベントです。2027年3月から半年間、横浜市内で催され、俳優の芦田愛菜さんが公式アンバサダーを務めています。