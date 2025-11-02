[11.2 J2第35節](クラド)※14:30開始主審:俵元希<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 岡本拓也DF 3 デルランDF 30 戸根一誓MF 6 三竿雄斗MF 10 野村直輝MF 14 池田廉MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也MF 38 天笠泰輝FW 21 鮎川峻控えGK 32 濱田太郎DF 4 薩川淳貴DF 27 松尾勇佑DF 33 宮川歩己DF 44 吉田真那斗MF 8 落合陸MF 35 佐藤丈晟FW 29 宇津元伸弥FW 39 有働夢叶監督竹中穣[モンテディオ山形]先発GK