[11.2 J2第35節](富山)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 3 香川勇気DF 4 神山京右DF 13 深澤壯太MF 7 佐々木陽次MF 11 小川慶治朗MF 22 椎名伸志MF 24 河井陽介MF 28 布施谷翔MF 32 溝口駿FW 39 古川真人控えGK 42 平尾駿輝DF 40 竹内豊DF 88 濱託巳MF 8 松岡大智MF 14 浦十藏MF 17 井上直輝MF 25 亀田歩夢MF 48 植田啓太FW 10 松田力監督安達亮[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 19 黒石