[11.2 J2第35節](えがおS)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 3 大西遼太郎DF 4 袴田裕太郎DF 25 小林慶太MF 6 岩下航MF 8 上村周平MF 9 大本祐槻MF 17 藤井皓也MF 21 豊田歩FW 14 塩浜遼FW 18 半代将都控えGK 23 佐藤優也DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 10 古長谷千博MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平MF 16 松岡瑠夢FW 11 ベ・ジョンミンFW 20 大崎舜監督大木武[レノファ山口FC]先発GK 1