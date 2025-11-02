[11.2 J3第34節](ピカスタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 2 内田瑞己DF 44 林田魁斗DF 99 附木雄也MF 7 江口直生MF 13 前川大河MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政MF 24 上野輝人MF 60 森川裕基FW 88 松本孝平控えGK 1 今村勇介DF 5 小松拓幹DF 35 左合修土MF 21 ノ・スンギMF 96 吉田陣平FW 11 エドゥアルドFW 22 大野耀平FW 30 丹羽詩温FW 90 後藤優介監督金鍾成[ガイナーレ鳥