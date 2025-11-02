[11.2 J3第34節](とうスタ)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 3 松長根悠仁DF 17 藤谷匠DF 23 安在達弥DF 25 當麻颯MF 7 針谷岳晃MF 20 城定幹大MF 30 狩野海晟FW 9 清水一雅FW 10 森晃太FW 11 芦部晃生控えGK 31 安西駿DF 2 山田将之DF 28 鈴直樹DF 55 柴田徹MF 8 吉永大志MF 37 由井航太MF 38 粟野健翔FW 15 飯島陸FW 18 矢島輝一監督寺田周平[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3