[11.2 J2第35節](NACK)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 21 加藤有輝DF 4 市原吏音DF 20 下口稚葉DF 22 茂木力也DF 34 村上陽介MF 7 小島幹敏MF 10 豊川雄太MF 18 津久井匠海MF 30 アルトゥール・シルバFW 29 カプリーニFW 90 オリオラ・サンデー控えGK 45 坪井湧也DF 33 和田拓也DF 37 関口凱心DF 44 福井啓太MF 14 泉柊椰MF 41 谷内田哲平FW 9 ファビアン・ゴンザレスFW 13 イヨハ理ヘ