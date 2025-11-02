[11.2 J3第34節](白波スタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 16 山内康太DF 3 杉井颯DF 7 千布一輝DF 29 岡崎慎DF 44 青木義孝MF 6 渡邉英祐MF 14 吉尾虹樹MF 36 米澤令衣MF 73 田中稔也FW 9 アンジェロッティFW 18 河村慶人控えGK 1 藤嶋栄介DF 21 相馬丞MF 8 藤村慶太MF 19 稲葉修土MF 20 圓道将良MF 27 山口卓己FW 10 武星弥FW 13 近藤慶一FW 92 ンドカ・チャールス監督相馬直樹[松本