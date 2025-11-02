[11.2 J2第35節](フクアリ)※14:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 35 若原智哉DF 2 高橋壱晟DF 13 鈴木大輔DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 6 エドゥアルドMF 14 椿直起MF 18 杉山直宏MF 44 品田愛斗FW 20 石川大地FW 29 カルリーニョス・ジュニオ控えGK 23 鈴木椋大DF 11 米倉恒貴DF 15 前貴之DF 24 鳥海晃司MF 5 小林祐介MF 10 横山暁之MF 27 岩井琢朗FW 9 呉屋大翔FW 39 森海渡監督小林慶