[11.2 J2第35節](アシさと)※14:00開始主審:山本雄大<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 6 梶浦勇輝MF 14 弓場堅真MF 17 持井響太MF 18 新井光MF 37 梅木怜MF 41 安井拓也FW 10 マルクス・ヴィニシウス控えGK 44 伊藤元太DF 3 福森直也DF 24 竹内悠力MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 28 パトリッキ・ヴェロンMF 36 横山夢樹MF 77 加藤潤也監督