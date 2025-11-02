[11.2 J3第34節](愛鷹)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 30 ジローン・ゲギムDF 5 篠崎輝和DF 7 沼田航征DF 34 宮㟢海斗MF 2 宮脇茂夫MF 11 森夢真MF 13 渡井翔琉MF 14 徳永晃太郎MF 22 一丸大地MF 35 向井ひな太FW 23 白輪地敬大控えGK 21 前田宙杜DF 16 三原秀真MF 17 藤井建悟MF 18 菅井拓也MF 24 柳町魁耀MF 71 渡邉綾平FW 9 鈴木輪太朗イブラヒームFW 19 齋藤学FW 20 川又堅碁