[11.2 J2第35節](ハワスタ)※14:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 2 石田侑資DF 4 堂鼻起暉DF 35 深港壮一郎MF 7 石渡ネルソンMF 8 柴田壮介MF 15 加瀬直輝MF 19 大西悠介MF 32 五十嵐聖己FW 14 山口大輝FW 38 熊田直紀控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 17 山田裕翔DF 22 生駒仁MF 25 鵜木郁哉MF 27 山中惇希MF 30 木吹翔太FW 16 加藤大晟FW 28 キム・ヒョンウ監督田村雄三[藤枝MYFC]先発GK