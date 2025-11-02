BE:FIRSTの、10都市をまわる全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』が、11月1日、東京・有明アリーナより開幕。初日公演の裏側で捉えられた一枚の写真が「いい写真すぎる」と大反響となっている。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■写真に漂う多幸感に、多くの”BESTY”（＝ファン）が、次々と反応 2025年11月から2026年2月まで、全10