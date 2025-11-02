ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）のブルージェイズ戦に6番手として登板。2回2／3を投げて被安打1、1奪三振、無失点の投球を見せ、胴上げ投手となった。試合後にはワールドシリーズのMVPにも選出された。 ■WSで3戦3勝の圧巻スタッツ 山本はポストシーズンでもシーズン同様にドジャースのエースに君臨。チームが初戦に敗れてスタートした第2戦では完投