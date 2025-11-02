◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が魂の連投でワールドシリーズ連覇に貢献。試合後はロバーツ監督をはじめ仲間から次々にハグ祝福されました。前日6回1失点で勝利に貢献した山本投手は、9回1アウト1、2塁の場面でリリーフ登板。連投となったマウンドで、最初の打者に死球で満塁としましたが、後続を抑えて無失点でピンチを切り抜けます。続く