◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエは現地時間1日、女子シングルスの準々決勝4試合が開催。日本勢は張本美和選手と橋本帆乃香選手が出場しました。張本選手(世界ランク7位)は中国の王芸迪選手(同5位)と対戦。立ち上がりから3ゲーム連取され追い込まれますが、第4ゲームから3ゲーム連続で取り返す粘りを見せます。迎えた第7ゲームは張本選手が一時追い