2日午前、村上市で水田ののり面から水路に転落した軽トラックの車内から、心肺停止の男性が発見されました。 午前11時前、村上市檜原の高根川近くの水田を通りかかった人から「水路に車が落ちている」と119番通報がありました。 警察と消防が駆け付けたところ、2～3mほどの高さののり面から、下を流れる水路（幅60㎝）に正面から突っ込む形で転落した軽トラックを発見。運転席にいた60～70代とみられる男性1