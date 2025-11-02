◇秋季高校野球東京大会準々決勝帝京３―０日大三（2025年11月2日スリーボンドスタジアム八王子）帝京が今夏の甲子園準優勝の日大三を破ってベスト4入りを決めた。一方、ベスト8で敗れた日大三の選抜出場は極めて厳しい状況となった。帝京先発の変則左腕・仁禮パスカルジュニアが強打の日大三を相手に完封勝利を収めた。仁禮はバットでも2回1死二塁で先制の適時三塁打を放った。打線は5回に木村成良の適時二塁打