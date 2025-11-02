「横浜市長杯・１回戦、千葉経大３−９創価大」（２日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手が、指名後初の公式戦でいきなり一発を放つ活躍で、チームの１回戦を突破に貢献。「とりあえずよかったです」と安心した様子だった。驚愕（きょうがく）の一振りだった。４−０の五回、２死一塁から、外角の直球を捉えた。打球は、弾丸ライナーで右中間スタンドに飛び込む２ラン。立石は会心の