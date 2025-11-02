◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース 5―4 ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースが1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として2年連続9度目の世界一に輝いた。4―4で迎えた延長11回、ウィル・スミス捕手が勝ち越しソロを放った。スミスは20年、24年に続き自身3度目のWS制覇となった。同じ「ウィル・スミス」でも24