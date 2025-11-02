「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。歓喜のシャンパンファイトではＮＨＫＢＳが神対応を見せた。普段は選手だけがインタビューを受けるが、ＮＨＫのカメラはアイアトン通訳に突撃。「本当に感動です。ありがとうございます」と語り、そのまま山本由伸投手にシャンパンを噴射。するとカメラは園田通訳のもとへ移