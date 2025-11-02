宮崎県延岡市を流れる大瀬川に架設された「鮎やな」＝10月宮崎県延岡市を流れる大瀬川に、秋の風物詩「鮎やな」がお目見えした。地元で300年以上の歴史を持つ漁法で、全長約100メートルは日本最大級とされる。昨年は大雨により完成前に一部が流され、2年ぶりの架設となった。川の中央まである桟橋を渡ることもでき、夜間はライトアップも楽しめる。12月7日まで。鮎やなは、川の上流で過ごした子持ちアユが秋に産卵のため下る習