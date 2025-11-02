JO1が11月1日(土)に開催された＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞の初日に初出演し、ヘッドライナーとして全13曲にわたるパフォーマンスを繰り広げた。◆ライブ写真バンドによる生演奏とフェスならではのアレンジが加えられたステージでは、10月22日(水)にリリースした記念すべき10枚目シングル「Handz In My Pocket」より、タイトル曲に加え収録曲の「Just Say Yes」を初披露しました。この日のトリを務めたJO1は大きな歓