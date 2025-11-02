【モデルプレス＝2025/11/02】歌手のあのが11月1日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈ワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】年齢非公開タレント、ミニ丈で美脚スラリ◆あの、ミニ丈ワンピースで美脚披露あのは「6年前着てた服今も着ちゃうもんね」「ものもちがいいおももち」とユニークな言葉選びで写真を投稿。胸元が大きなリボンで飾られたグレーのパフスリーブのミニ丈ワンピースに、ボリューム感の