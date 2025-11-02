◆横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（第５６回明治神宮野球大会出場決定戦）第１日▽１回戦千葉経大３―９創価大（横浜スタジアム）ドラ１にふさわしい驚がくの一発だった。５回２死一塁。阪神・ドラフト１位指名の創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）はカウント１―１から相手投手が投じた外角低めの速球をフルスイング。打球はライナーで右中間のスタンドに伸びていった。「自分でもあまりないくら