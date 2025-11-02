東京１１Ｒ・天皇賞（秋）・Ｇ１・馬トク激走馬＝メイショウタバル宝塚記念を３馬身差で逃げ切ったゴールドシップ産駒。石橋守調教師は「いいパフォーマンスをしてくれたけど、これまでで一番疲れていた」と明かし、中間はじっくり疲労を取りながら、調整された。９月１０日に外厩・キャニオンファーム土山から帰厩し、時計１１本。２週前からペースを上げ、栗東・ＣＷコースで６ハロン７６秒２―１１秒９。１週前にも同７８秒