¢¡¹ñÆâ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Èõ¸ýµ×»Ò¡¦»°É©ÅÅµ¡¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê£²Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÉðÂ¢µÖ£Ç£Ã¡á£¶£¶£¹£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÃçÂ¼²ÌÇµ¡Ê¥×¥ì¥Ê¥¹¡Ë¤¬£³ÂÇº¹£´°Ì¤Ç½Ð¤Æ£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»£±£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤òºÇ½ªÆüµÕÅ¾¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£±£¸£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££³ÂÇº¹£´°Ì¤ÇºÇ½ªÁÈ¤Î£±¤ÄÁ°¤ÎÁÈ¤Ç½Ð¤¿ÃçÂ¼¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç£²¤Ä¿­¤Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Î£±£±ÈÖ¡¢£±£²ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡££±£µÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤â