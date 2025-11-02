◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ（ＷＳ）２年連続制覇を達成した。前日に先発し、この日は９回途中から登板して胴上げ投手となりＷＳ３勝を挙げた山本由伸投手（２７）が、ワールドシリーズＭ