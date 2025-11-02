メ～テレ（名古屋テレビ） 26年前の名古屋市の主婦殺害事件で、亡くなった高羽奈美子さんの長男が今の心境を語りました。 名古屋市のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを複数回刺して殺害した疑いで、2日朝、送検されました。 2日は、近くの寺で奈美子さんの27回忌法要が行われました。 「26年間探し続けた容疑者がようやく捕まっ