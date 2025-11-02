飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は5日目を迎えた。準決勝戦前の場内では日本選手権にちなみ、ボートレース界から全日本選手権3勝（87、88、90年）の今村豊氏（64）、競輪界から24年日本選手権（いわき平）の覇者・平原康多氏（43）のレジェンド2人がトークショーを行った。「獲れそうと思った時は獲れない。意識の外で力が入っているんだ。優勝できないな、と思った時に優勝できた」と今村氏。平原氏も「同