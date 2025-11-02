山本由伸がワールドシリーズMVPに輝いた(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸がワールドシリーズMVPに輝いた。ドジャースは現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、そのまま逃げ切った。山本は胴上げ投手となった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る日本人選手でMVPを獲得したのは、20