阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が、2日の横浜市長杯1回戦、千葉経大戦で「3番・二塁」で先発し、第3打席で弾丸ライナーの一発を決めた。「さっき動画で振り返ったら、結構コーズに来た球だった。自分でもあまりないくらい、良いバッティングだった」4―0の5回2死一塁で打席が回ると、外角低めに反応。逆方向へ勢いよく伸びたライナー性の打球は、そのまま右翼席へと突き刺さった。衝撃の一打