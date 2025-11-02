◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が世界一に貢献する好リリーフをみせました。前日6回1失点で勝利に貢献した山本投手は、9回1アウト1、2塁の場面でリリーフ登板。連投となったマウンドで、最初の打者に死球で満塁としましたが、後続を抑えて無失点でピンチを切り抜けます。延長10回も続投。先頭のアンドレス・ヒメネス選手をセカンドゴロとする