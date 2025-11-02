メキシコ・エルモシージョの店舗で火災が発生し、死傷者が出た/CNN（CNN）メキシコ北部ソノラ州の雑貨店で火災が発生し、少なくとも23人が死亡した。同州のドゥラソ知事が1日、明らかにした。火災は州都エルモシージョにある店舗で発生。ドゥラソ知事は動画の声明で「これまでのところ、23人の死亡と11人の負傷が報告されており、負傷者は市内の複数の病院で治療を受けている。犠牲者の中には未成年者も含まれている」と述べ、「こ