◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回の接戦を制し、球団史上初となるＷＳ連覇を達成した。ＭＬＢ全体でも１９９８年〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初。ＷＳだけで３