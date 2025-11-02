巨人の荒巻悠内野手が２日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。チームは秋季キャンプ初の休養日だったが、室内練習場でマシン打撃。同じくＧ球場を訪れた大勢投手の“ブルペン捕手”役も務めた。１年目の今季は３１試出場で打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。前日１日には李承ヨプ（イ・スンヨプ）臨時コーチから「自分より力もありそうなので、もっと練習したら俺よりいい選手になれるんじゃないかな」と力強い打撃を絶