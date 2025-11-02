上海市の繁華街・南京路にあるトレンドトイのショップで買い物する韓国人観光客。（７月１７日撮影、上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社上海11月2日】中国上海市・文化観光局はこのほど、同市の今年1〜9月のインバウンド観光客数が前年同期比37.1％増の632万6千人だったと明らかにした。うち、外国人は49.3％増の474万7千人となった。韓国は観光客数が最も多く、伸び率が最も高い送り出し国で、1〜9月に2.2倍の62万人に上