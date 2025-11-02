¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê11·î1Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡¿¥È¥í¥ó¥È¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û»àµå¤Ö¤Ä¤±¤ÆµÕ¥®¥ì¢ªÂçÍðÆ®11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î2Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»àµå¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë