映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』の世界が、HIPSHOPのアンダーウェアでよみがえる！公開から40周年を迎える名作が、ポップでエネルギッシュなデザインとして登場しました。タイムマシンやタイムサーキットなど、ファン心をくすぐるモチーフが散りばめられた限定コレクションは、見ているだけでもワクワク♡ デザイン性だけでなく、速乾性・伸縮性に優れた素材を採用し、毎日を