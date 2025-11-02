＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドは雷雲接近のため、日本時間午後2時から競技が中断されている。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？山下美夢有は後半17番の2打目を打ち終えた時点で、トータル18アンダー・首位タイにつけている。古江彩佳はトータル16アンダー・6位タイ。岩井明愛はトータル14アンダー・10位タイ、妹の千怜は