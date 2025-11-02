◇秋季高校野球中国大会決勝崇徳５―0高川学園（2025年11月2日ユーピーアールスタジアム）崇徳（広島2位）が、高川学園（山口4位）を破って1993年以来33年ぶり3回目の優勝を決めた。エース左腕・徳丸凜空投手（2年）は、3安打完封勝利、準々決勝から3試合連続の完封で、中国大会初戦の4回から30イニング連続無失点となった。来春センバツの中国地区に与えられた一般選考枠は「2」。重要な選考資料となる今大会で、優