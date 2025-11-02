「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。九回から登板した山本由伸投手が好救援で今シリーズ３勝目。胴上げ投手となり、日本人選手で史上２人目のＭＶＰに輝いた。表彰式直後、グラウンドに降りてきた選手の家族達も山本を祝福した。ベッツのブリアンナ夫人とはハグをかわし、次々と握手攻めに。右腕も笑みを浮かべ