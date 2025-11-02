「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦が行われ、箱根駅伝王者の青学大は３位に終わり、７年ぶり３度目の優勝はならなかった。優勝の駒大とは２分３５秒差だった。初戦出雲駅伝７位から巻き返しに成功した。レース後、原晋監督は３連覇を狙う来年１月の箱根駅伝へ自信をみせた。前半４区までで８位と出遅れたが、ジワジワと追い上げ、７区のエース黒田朝日（４年）の区