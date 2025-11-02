■MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ4−5ドジャース（日本時間2日トロント、ロジャース・センター）ドジャースが球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成。ナインが世界一の歓喜に沸く中、同シリーズのMVPが発表され、第2戦・第6戦で先発し、第7戦では“中0日”で好リリーフの山本由伸（27）が獲得した。日本人選手がワールドシリーズMVPに輝いたのは、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来、史上2人目の快挙。