住宅の外に集まった連邦捜査局（FBI）の捜査官＝10月31日、米ミシガン州ディアボーン/Mike Householder/AP（CNN）過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）に触発された攻撃をめぐってネット上でチャットしていたとされる集団が自動小銃AK47を持って射撃場を訪れ、高速リロードの練習を行い、「パンプキンデー（かぼちゃの日）」に言及した――。こうした手がかりを基に、米連邦捜査局（FBI）はハロウィーンの週末に計画され