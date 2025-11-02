放送開始から40年のバラエティ番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）が、来年3月の終了を発表した。11月2日放送の同番組の最後、和田が「『アッコにおまかせ！』はおかげさまで先月40周年を迎えました。私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、『あっ、これが一番いいタイミングだな』と思って、きょう、発表さ